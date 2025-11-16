中国のサイトに14日、「東京は社会全体が恐ろしいほど静か」と題する文章が掲載された。以下はその概要。朝、外に出た瞬間、冷たさを感じた。東京はもう晩秋、初冬を迎えている。どこに行くか決めていなくて適当にバスに乗った。どうやら池袋行きのようだ。この地名はよく知っている。ちょっと行ってみることにした。バスのいいところは外の景色を楽しめることだ。東京の地下鉄網は発達していて人が多く、バスは路線も人も少ない。