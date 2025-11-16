韓国代表のリュ・ジヒョン監督が15日、『ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2025 日本 vs 韓国』の試合後の会見で、日本代表について言及した。日本代表で印象に残った選手について「森下選手ですね」と、この日『3番・ライト』でスタメン出場し1安打の森下翔太（阪神）の名前を挙げ、「一番正確だったなと思いました」と続けた。また、「日本のブルペン投手は、本当に安定感があって、日本チームの強みであると感じました」と評