長崎電気軌道（長崎市）は15日、1911（明治44）年に製造された木造の路面電車「168号」を運行した。同社の開通110周年を記念したイベント。全国各地から訪れた鉄道ファンたちは実際に乗車したり、車両の写真を撮ったりして「114歳」のレトロな雰囲気を楽しんだ。