今回は、食い尽くし系夫に悩む妻が夫に反撃したエピソードを紹介します。夫の上司に相談し…「ある日子供の保育園の遠足があり、早起きしお弁当を作っていました。そしてあとはおかずを弁当箱に詰めるだけ、というところで夫が、私が作ったお弁当のおかずを全部食べてしまったことに気付き、かなり焦りました。夫は最近単身赴任から帰ってきたばかりですが、単身赴任中いわゆる食い尽くし系夫になってしまい、正直かなり困っていま