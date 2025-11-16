「おりこうでちゅね～」「○○ちゃーん、かわいいね～」「どうちたの～」生後1か月の赤ちゃんに、こう話しかけるお母さん。 【写真を見る】｢おりこうでちゅね～｣ 無意識に使う”赤ちゃん言葉” 乳幼児の言語発達にいい影響が？！研究結果も ”赤ちゃん言葉”は愛情表現の形 赤ちゃんに対して、いわゆる”赤ちゃん言葉”でなぜか話しかけてしまう。このような経験は、誰にでもあると思います。