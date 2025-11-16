激やせが伝えられる米人気歌手のメーガン・トレイナーが、毎年恒例のチャリティイベントガラに出席。Aラインのドレスでプリンセスのようなルックを披露した。【写真】激やせしたメーガン・トレイナー、華麗にドレスを着こなすJust Jaredによると、現地時間11月8日、貧困層の子どもを支援するチャリティ団体「Baby2Baby」による資金集めのためのイベント「Baby2Babyガラ」が行われ、メーガンがビジューを散りばめた白いドレスを