◆第５６回日本少年野球春季全国大会・栃木県支部予選▽準々決勝那須野ケ原ボーイズ５―１上三川ボーイズ（１１月９日・エイジェックさくら球場）来年３月開催の第５６回春季全国大会の支部予選が各地で行われた。栃木県支部は那須野ケ原ボーイズが４強に進出した。※※※那須野ケ原が４強入りした。先発の小山は初回に先制を許すも「ステップを半歩ぐらい狭く」と修正し５回まで０を並べた。試合が動いた