U-17日本代表の廣山望監督「成長がキーワードで、成長のきっかけにする大会」U-17日本代表は11月15日、カタールで開催されているFIFA U-17ワールドカップのノックアウトステージ1回戦で、南アフリカを3-0で破った。スピードとフィジカルが強みの相手のお株を奪うような試合運びで快勝。廣山望監督は「日本人の良さというところの価値観はだいぶ変わっていくのかな」と語った。前半序盤は南アフリカのスピードある攻撃に苦しん