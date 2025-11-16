J2は残り2節となったが、いまだ昇格チームは確定していない“魔境”J2も残りあと2節。いまだ昇格チームが1つも確定していない、例年以上の混戦となっている。プレーオフを入れると、現在8位のサガン鳥栖まで、昇格の可能性が残されているのだ。首位の水戸ホーリーホックは悲願のJ1昇格を目前にした前節、ホームでRB大宮アルディージャを相手に、途中投入された杉本健勇に2発を許し、0-2の敗戦。2位のV・ファーレン長崎と勝ち点1差