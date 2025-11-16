「南海トラフ巨大地震とはどんな災害か?」を伝える時、「阪神・淡路大震災」の震度7の激しい揺れ＋「東日本大震災」の大津波と説明しています。東日本大震災は2011年ですし、あの大津波の映像を目にする機会があるので、イメージできると思います。 しかし阪神・淡路大震災は1995年です。被災地も「街としては復興している」ので、「震度7の激しい揺れの恐ろしさ」について、「もし自分がそうなったら」とイメージす