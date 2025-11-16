後を絶たない、高齢者ドライバーによる交通事故。どう防げばよいのでしょうか。75歳以上で一定の違反歴がある場合、免許更新の際に技能検査を受ける必要があります。その検査に密着取材すると、免許を手放せないそれぞれの事情が見えてきました。■運転技能検査の合格率は92.9％東京・台東区のかっぱ橋道具街では10日、86歳が運転する車が店に突っ込み、客2人がケガをしました。高齢者による事故は後を絶ちません。一部の高齢者が