第3ラウンド、笑顔でホールアウトする西村優菜。通算7アンダーで10位＝ペリカンGC（共同）【ベレア（米フロリダ州）共同】米女子ゴルフのアニカ・ゲインブリッジ・ペリカンは15日、フロリダ州ベレアのペリカンGC（パー70）で第3ラウンドが行われ、15位で出た西村優菜が6バーディー、3ボギーの67と伸ばして通算7アンダーの203で首位と7打差10位に浮上した。67の西郷真央は6アンダーで15位。69の竹田麗央は4アンダーの25位で68の