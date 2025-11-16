「練習試合、ロッテ３−１広島」（１５日、都城市営野球場）変貌を遂げた打撃に三塁ベンチがうなる。４番に座った広島・渡辺悠斗内野手が、チーム唯一の３安打。「２ストライクから、ボールに対して付いていけるようになった。スイング軌道だったり、いろいろな面が良くなってきた」と良化を実感した。初回２死三塁。追い込まれてからチェンジアップを右前に運んで先制適時打とした。六回は広池から中前にはじき返し、九回１