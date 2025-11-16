サービス業でカスタマーハラスメントを受けたことがある人は35.5％という統計がある（パーソル総合研究所）。カスハラの専門家である能勢章さんは「カスハラ加害者にはまず高齢者が多いという属性があり、そのほかに4つの特徴がある」という――。※本稿は、能勢章『「度が過ぎたクレーム」から従業員を守る カスハラ対策の基本と実践』（日本実業出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／deeepblue※写真はイメー