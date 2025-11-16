ワールドカップの欧州予選は、現地時間10月15日にグループB、C、E、H、Jの計10試合が開催された。グループEのスペインはジョージアを４−０と一蹴。11分にミケル・オジャルサバルのPKで先制すると、22分にマルティン・スビメンディ、35分にはフェラン・トーレスのゴールで加点し、あっという間にリードを広げた。結局、オジャルサバルのゴール（63分）でダメを押したスペインはここまで５戦全勝、19得点・０失点と圧倒的な強さ