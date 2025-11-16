お互いが忙しいために、彼氏となかなか会えない女性も多いのではないでしょうか。しかし、そのためにお互い遠慮し合って距離を生んでしまうこともあります。では、どのような努力が会えない二人をつなぐのでしょうか。今回は、彼氏と一緒にいられない時間を埋めるための工夫をご紹介します。【１】どんなささいなことでもメールする。メールを通じて、コミュニケーションを切らさない工夫です。「近況を把握するだけでも、時間を共