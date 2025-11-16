◆第５６回日本少年野球春季全国大会・栃木県支部予選▽準々決勝鹿沼ボーイズ９―５大田原ボーイズ（１１月９日・エイジェックさくら球場）来年３月開催の第５６回春季全国大会の支部予選が各地で行われた。栃木県支部は２年連続出場を目指す鹿沼ボーイズが４強に進出した。※※※鹿沼は１点リードの３回２死二、三塁のピンチで先発の小田勇侍主将（２年）が大田原の４番・ゴットウインに逆転２点二塁打を浴