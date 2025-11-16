◆第５６回日本少年野球春季全国大会・群馬県支部予選▽１回戦伊勢崎ボーイズ７―１前橋中央ボーイズ＝６回時間切れ＝（１１月８日・高崎市城南野球場）来年３月開催の第５６回春季全国大会の支部予選が各地で行われた。群馬県支部では直近の安中市長杯で準優勝の群馬県央ボーイズが伊勢崎ボーイズが初戦を突破した。※※※伊勢崎はエース左腕・柘野寛人（２年）が先発で４回を２安打無失点、毎回の８三振を