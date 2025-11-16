世界最大の格闘技団体「ＯＮＥチャンピオンシップ」は１５日、１６日に有明アリーナで開催する「ＯＮＥ１７３スーパーボンＶＳ野杁」でのフライ級ムエタイ世界王座戦でノンオー・ハマ（タイ）と対戦する予定だったロッタン・ジットムアンノン（タイ）が体調不良のため、欠場することを発表した。元同級王者のロッタンは公式計量とハイドレーション検査をクリアしたが、その直後に体調不良を訴え、病院に緊急搬送。出場