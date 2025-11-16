【スナック千代子へいらっしゃい#129 片思いマスター】 昨今、「若者の◯◯離れ」という言葉をよく聞くが、その◯◯の中に入るもののひとつが「恋愛」だ。リクルートブライダル総研の調査（2023年）によると、「交際経験がない」と答えた20代の男性は46.0％、女性は29.8％で、過去10年の中で最高だという。しかし一方で、こんな調査もある。ニフティが運営する子ども向けサイト「ニフティキッズ」において「恋愛」に関するアンケ