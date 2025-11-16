朝のひと口で、1日が少し軽やかになる──。スナックミーから期間限定で登場した「朝カフェ気分のチョコバナナパウンド」は、自家製の完熟バナナジャムとダークチョコが織りなす大人の朝スイーツ。ほどよい甘さとしっとり食感が魅力で、忙しい朝でも“カフェにいるような気分”を届けてくれます。香ばしいコーヒーと一緒に、贅沢な朝時間を過ごしてみませんか？ 朝が待ち遠しくなる♡スナック