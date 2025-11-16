ＳｎｏｗＭａｎの佐久間大介（３３）が、来年１月３０日公開のアニメ映画「白蛇：浮生」の日本語吹き替え版で、声優の三森すずこ（３９）とＷ主演を務めることが１５日、分かった。同作は２０２１年に公開され大ヒットした「白蛇：縁起」の続編。前作は同じく佐久間と三森がＷ主演を務めており、佐久間にとっては声優として初主演を果たした思い出深い作品だ。今作では、自身が演じた前作の主人公・宣の生まれ変わりで、臨安