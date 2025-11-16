キャスターでジャーナリストの安藤優子（66）が14日、自身のインスタグラムを更新。鮮やかな色味のワンピースが映える、気品漂うスタイルを紹介した。【写真】「オレンジピンクが効いてますね」特注ワンピで気品あふれる装いを披露した安藤優子この日、名古屋の講演会に参加した安藤は「快晴の空､オレンジピンクのミディワンピースにしました。#カズフグラー さんに作っていただいたドレスです」とオリジナルのワンピースに黒