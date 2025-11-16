私（クロカワミドリ、40代）は夫（ヒロキ、40代）と中学生、小学生の子どもたちとの4人暮らし。頭痛持ちの私は定期的にかかりつけの病院へ行って、薬を処方してもらっています。もう長いこと通っているため、病院や薬局のスタッフさんとは全員顔見知りで、親しげに声をかけてくれる人もいます。私にとっては、安心して通える場所です。この日も、仕事後に病院と薬局に立ち寄ったのですが、薬局で予想外の対応をされてしまいました