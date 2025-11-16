「正社員＝安泰」「平均的な人生＝幸せ」。そんな神話が崩れた現代社会で、企業任せ・家族任せの生き方はリスクに変わった。AIが急速に仕事を置き換える時代に必要なのは、学び続け、自分の人生の舵を自ら取れる力である。もし明日会社がなくなったら、自分は“個として”生きていけるか──その問いがすべての世代に突きつけられている。【画像】ミドル世代にも学び直しの重要性が問われる社会学者・山田昌弘さんの『単身リスク