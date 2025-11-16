＜三井住友VISA太平洋マスターズ3日目◇15日◇太平洋クラブ 御殿場コース（静岡県）◇7262ヤード・パー70＞先月末の「アジアパシフィックアマチュア選手権」で優勝にあと一歩のところまで迫った注目の16歳・長〓大星は昨年優勝の石川遼、57歳のベテラン・深堀圭一郎とのペアリング。バーディ、ボギー、さらにはダブルボギーが入り乱れる出入りの激しいゴルフで「72」とスコアを落とした一方で学びの多いラウンドとなったようだ。