＜アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン3日目◇15日◇ペリカンGC（フロリダ州）◇6349ヤード・パー70＞6バーディ・3ボギーの「67」。西村優菜が2日目の「64」に続いてスコアを伸ばし、トータル7アンダー・10位タイに浮上した。ポイントランキング127位で迎えたシーズン最終戦。目標は変わりないが、大逆転のシナリオも思い描ける位置で最終日へと向かう。【現地写真】予選ラウンドは渋野とトランプ米大統領孫娘が同組