＜伊藤園レディス2日目◇15日◇グレートアイランド倶楽部（千葉県）◇6769ヤード・パー72＞今年7月の「資生堂・JAL レディス」で5年ぶりのツアー通算3勝目を挙げた永峰咲希が、今季2勝目に王手をかけた。3位タイで出たこの日は7バーディ・2ボギーの「67」をマーク。2位と1打差のトータル11アンダー・単独首位で最終日を迎える。【写真】印象変わる！永峰咲希のドレス姿「きのうよりはロケーション負けして気持ち良く（ショット