＜伊藤園レディス2日目◇15日◇グレートアイランド倶楽部（千葉県）◇6769ヤード・パー72＞2日間でフェアウェイキープ92％（26/28）、パーオン率86％（31/36）とショットの安定感が光ったメルセデス・ランキング（MR）58位の脇元華は、首位と2打差のトータル9アンダー・8位タイで最終日を迎える。【ドレス写真】脇元華＆小祝さくらがポージング「きのうからフェアウェイキープがいい。きょうも1回曲げてしまったぐらいで、全体的