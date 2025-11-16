ジョージア戦でプレーするスペインのククレリャ＝15日、トビリシ（AP＝共同）【ベルリン共同】サッカーの2026年ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会欧州予選は15日、各地で行われ、E組首位のスペインはアウェーでジョージアに4―0で快勝し、5戦全勝の勝ち点15で本大会出場に大きく前進した。B組トップのスイスはスウェーデンに4―1で快勝し、4勝1分けで勝ち点を13に伸ばした。C組はデンマークが引き分けて同11とし、同10のス