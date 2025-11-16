◆第１８回日本少年野球リスト杯争奪秋季神奈川大会第５６回春季全国大会・神奈川県支部神奈川県央支部予選▽準々決勝神奈川大和ボーイズ１１―３相模ボーイズ（１１月８日・湘南ボーイズ倉見グラウンド）来年３月開催の第５６回春季全国大会の支部予選が各地で行われた。神奈川県央支部では神奈川大和ボーイズが初めて相模ボーイズを下す金星を挙げ、春季全国大会出場まであと１勝に迫った。※※※神奈