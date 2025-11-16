元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（59）が15日放送された日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。3歳から通っているというハワイで過ごす様子が紹介された。一茂は、ハワイの草原にあるベンチに座りつつ「じゃあ“自由の定義は何ですかって、皆さん3つあげてください”って10人に聞いたら、全員違うんだよね。つまり自由の先に快楽があったりとか快感があったりとか全能感があったりとかいうことがみんなあるよ