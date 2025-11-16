「働き方改革」と聞くと、柔軟な働き方が認められ、時間に制約がある人も安心して働けるイメージがあります。筆者もそのイメージがありましたが、ある若手社員の本音を聞いて、考えさせられたエピソードをご紹介します。 働き方改革 私が人事部で働いていたときの出来事です。 当時、時短勤務やテレワークの制度策定など、労働環境の見直しのために残業規制を役職者に相談したりしていました。いわゆ