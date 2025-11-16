愛媛県今治市にあるタオル美術館内にある新創作中国料理レストラン「王府井(ワン・フー・チン)」にて、2025年12月1日(月)から12月25日(木)までの期間、「SNOOPY HAPPINESS CHRISTMAS DINNER(スヌーピー ハピネス クリスマスディナー)」(8000円)が登場する。2025年11月10日から予約がスタートし、45万球のイルミネーションやプロジェクションマッピングとともに楽しめる。【写真】過去最大規模のイルミネーションも同時開催中■前菜