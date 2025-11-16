スピードスケートのワールドカップ（Ｗ杯）第１戦は１５日、米ユタ州ソルトレークシティーで行われ、女子５００メートルは吉田雪乃（寿広）が３６秒８８で３位に入った。女子１５００メートルは高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１分５２秒４５で５位。男子５００メートルは森重航（オカモトグループ）が３３秒９４で４位に入り、男子１５００メートルは山田和哉（ウェルネット）が日本新記録１分４２秒２５で６位となった