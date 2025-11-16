耕作放棄地を活用したレモン畑で放し飼いされている採卵鶏＝愛知県豊橋市後継者がいない農地を活用しようと、愛知県東部を中心にスーパーを展開する「渥美フーズ」（田原市）が和牛を放牧している。店舗から出た野菜の切れ端を堆肥にして果樹を栽培するなど、当初は循環型農業を実践していたが、取り組みを拡大。10月に和牛を初出荷した。全国で耕作放棄地が増加する中、渡会一仁社長（53）は「放棄されたままだともったいない」