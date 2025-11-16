ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国野球日本代表「侍ジャパン」は15日、東京ドームで強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」の第1戦を11-4で制した。韓国の5番手でマウンドに上がったソン・ヨンタク投手のグラブに注目が集まっている。侍に3点勝ち越された5回無死満塁で、ソン・ヨンタクが5番手でマウンドに上がった。坂本誠志郎捕手（阪神）に適時内野安打、佐々木泰内野手（広島）に2点適時二塁