【サーティワン】とハローキティのコラボサンデーが、2025年11月1日より27日まで期間限定で登場！ 今回は豪華トッピングが魅力のサンデーと、手軽に楽しめるシングルサンデーに加えて、嬉しい付属品についてもご紹介します。 豪華なトッピングが魅力「ハローキティ アップルパイサンデー」 パフェのようなトッピングが魅力の「ハローキティ アップルパイサンデー」