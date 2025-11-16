サムスンの次期フラッグシップ機「Galaxy S26」シリーズのうち、標準モデルのサイズに関する情報が流出しました。 ↑薄いのはウケないから大きくなろう（画像提供／JCM - stock.adobe.com）。 Android情報サイト「Android Authority」は、Galaxy S26標準モデルのCAD（設計図）データに基づく寸法を報じています。 そのサイズは約149.5 × 71.6 × 7.24mm（カメラ部分を含めると10.44mm）で、前モデルのGalaxy S25よりもわ