WTTチャンピオンズ・フランクフルトで優勝最後の一球が地面に落ちた瞬間、苦しみ抜いたサウスポーは両手を突き上げて天を仰ぎ、溢(あふ)れ出る涙をテーピングで覆われた左腕で拭(ぬぐ)った。11月9日に行われた『ＷＴＴチャンピオンズ・フランクフルト』の決勝で、早田ひな（25、世界ランキング10位）が張本美和（17、同６位）をフルセットの末に下し、ケガからの復帰後初となる国際大会優勝を飾った。パリ五輪を共に闘い、今年１月