ビー・エム・ダブリュー株式会社は、プレミアム・スモール・コンパクトSAV「BMW X1」をベースにした日本限定240台の特別仕様車「BMW X1 Edition Shadow」を発表し、全国の正規ディーラーにて販売を開始した。 同モデルは、ブラックをテーマに、専用グリルやミラーキャップ、19インチホイールなどで精悍さを強調し、Harman/Kardon製オーディオなど充実装備を採用。テ