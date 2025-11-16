15日夜、愛知県蟹江町で、警察の職務質問から逃走した車が、捜査車両など6台と衝突事故を繰り返した後、現在も逃げています。 警察によりますと、15日午後6時半頃、蟹江町宝の近鉄蟹江駅に近い路上で警察が盗難手配中の車を発見し、職務質問をしようとしたところ逃走しました。 車は捜査車両とトラックのあわせて3台に衝突した後、その場から走り去りました。 その後、車は約40メートル先でも別の捜査車両に、さらに、約1