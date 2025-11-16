ＳｎｏｗＭａｎの佐久間大介が、アニメ映画「白蛇：浮生」（来年１月３０日公開）の日本語吹き替え版の主演声優を務めることが１５日、分かった。２１年公開の前作に続き、声優・三森すずことダブル主演する。中国のアニメ映画の日本語吹き替え版。佐久間は、南宋の都・臨安で人々を治療して回る医者で、人望も厚く優しい青年・仙の声を担当している。「続編があるということが、まずはとてもうれしかったです。前回とは違う