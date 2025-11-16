フジテレビ系「日曜報道ＴＨＥＰＲＩＭＥ」（日曜・午前７時半）は１６日、７日の衆院予算委員会で高市早苗首相が「戦艦を使って武力の行使を伴うものであれば、これは、どう考えても存立危機事態になりうるケースだであると私は考えます」と述べたことを報じた。台湾有事をめぐり、集団的自衛権を行使できる「存立危機事態」になりうると述べたことに１３日、中国外務省の報道官が「日本が台湾海峡情勢に武力介入すれば侵