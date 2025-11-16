◇フィギュアスケートGPシリーズ第5戦スケートアメリカ第2日（2025年11月15日米レークプラシッド）ペアでSP2位の“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）はフリー1位の141・57点を出し、合計215・99点で逆転優勝を飾った。昨季世界選手権優勝ペアが今季GP2連勝を飾り、12月のファイナル（名古屋）進出を決めた。