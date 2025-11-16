声優の佐久間大介（Snow Man）と三森すずこがW主演するアニメ映画『白蛇：浮生』日本語吹替版が、2026年1月30日に公開される。2021年に公開され大ヒットを記録したアニメ映画『白蛇：縁起』の続編で、佐久間と三森は前作に続く日本語吹替版でのW主演となる。【場面カット】佐久間大介と三森すずこが声を演じる！切なさもにじむシーン佐久間は、前作の主人公・宣（セン）の生まれ変わりで臨安の街で人々を治療して回る医者で人