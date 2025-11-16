Snow Man佐久間大介（33）が、アニメ映画「白蛇：浮生」（26年1月30日公開）で声優の三森すずこ（39）とダブル主演することが15日、分かった。21年に公開された「白蛇：縁起」の続編。佐久間は前作で演じた主人公・宣の生まれ変わりの青年「仙」、三森が人間の姿に変化した白蛇の妖怪「白」を演じる。今作では、前作のラストで500年の時を経て再会し、永遠の愛を誓い合った2人の仲を引き裂こうとする試練が立ちはだかる。アニメオ