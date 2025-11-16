3人の神がいる。1人は真実を語り、1人は嘘をつき、1人は気まぐれで真実も嘘も言う。神は「はい」か「いいえ」を意味する「ダー」「ヤー」しか言わない。3回の質問で3人の神の正体を特定できるか？これは知識や計算はいっさい不要で、「考える力」のみが問われる論理的思考問題のひとつ。Google、Apple、Microsoftといった超一流企業の採用試験でも出題され、「地頭力」を試す思考トレーニングとして注目されています。そんな論理的