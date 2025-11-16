FIFAワールドカップ26欧州予選・グループCの第9節が15日に行われ、ギリシャ代表とスコットランド代表が対戦した。欧州予選も残すところあと2節。グループCではスコットランド代表とデンマーク代表が激しい首位争いを繰り広げている。どちらも前節終了時点で勝ち点「10」で並んでおり、得失点差の影響でデンマーク代表が首位に立っているという状況。1998年のフランス大会以来となる本大会出場を目指すスコットランド代表にとっ