今回、Ray WEB編集部は、大学生の推し活について読者に話を聞いて漫画にしてみました。ライブ中にわざわざメッセージでマウントをとってくる紗季ちゃんにうんざりな2人...。しかし、このあと主人公たちにまさかの出来事が！？原案：Ray WEB編集部作画：miyukaライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】【推し活】ライブのMC中にオタ友からメッセージが！？良席だからって信じられない…！